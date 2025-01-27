"Цифровизация образования не помогла повысить успеваемость детей"

Цифровизация школы не помогла детям лучше учиться. С таким заголовком на выходных вышло интервью в "Российской газете" с заведующей кафедрой информатики и сквозных технологий Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Анной Худяковой.

По ее словам, педагоги уже пришли к выводу, что "цифра" - это всего лишь одно из средств обучения, которая не приводит к улучшению. Она также преподает физику в школе и видит, что ожидания не оправдались. Еще несколько лет назад казалось, что цифровизация и массовое использование интернет-ресурсов повысит успеваемость. Этого не произошло.

Важно, что Худякова занимается проектированием и реализацией информационных систем дистанционно-цифрового обучения. В этом свете ее мнение имеет особое значение. По мнению же многих "обычных" экспертов и учителей, цифровизция обучения вообще является профанацией и ведет к деградации.

Общественная организация "Общественный уполномоченный по защите семьи" считает, что появление таких заголовков в "системном" СМИ является результатом общественно-экспертной работы по борьбе с бездумной цифровизацией.