27 Января 2025
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Образование
Фото: пресс-служба Правительства Омской области

В Татарстане после первого года работы остается лишь 23% молодых учителей

В Татарстане, как и в других регионах, огромная нехватка учителей, но молодые, приходя работать в школу, надолго там не задерживаются. После первого же года 77% из них уходят. Об этом заявил глава минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин.
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По его словам, не хватает 2 тыс. учителей. По всей видимости, речь об открытых вакансиях. Больше всего вакансий педагогов по математике (344), русскому (334) и иностранному (180) языкам, физике (124), истории (94), информатике (86), химии (77), а также в начальных классах (310). В том числе острый дефицит в Казани. Молодые кадры почти невозможно задержать в школе на продолжительное время, признал министр. Нужны федеральные меры, например обязать отрабатывать в школе хотя бы три года тех, кто учился на бюджете.

Ильсур Хадиуллин считает, что зарплаты учителей неадекватно низкие. Так, ежемесячная надбавка в течение первых трех лет работы составляет всего 2,5 тыс. рублей. Это ничто. Официально средняя зарплата школьных учителей около 60 тыс., но это за всю нагрузку, признал министр. Также сюда входят разные выплаты за участие в конкурсах и т.п. Редкий случай, когда глава регионального министерства говорит о мизерных зарплатах учителей, которую нужно считать на одну ставку, а не за "лошадиную" работу на две. За одну ставку выходит около 30 тыс. на руки.

По данным "Родной школы", в Татарстане средняя нагрузка учителей русского языка и математики составляет 1,7 ставки. А учителей 25-35 лет по этим предметам менее 40% от численности учителей в возрасте 50-60 лет. Если ничего не изменится, через 10-15 лет в школах региона почти некому будет преподавать.

Еще одна причина нехватки учителей - их статус. Педагогов никто не уважает, в такое положение они поставлены. Об этом сказал Хадиуллин, это же говорят все эксперты.

Министр выразил беспокойство тем, что все больше родителей и детей выбирают семейное образование. По закону они имеют на это право без всяких обоснований, но Хадиуллин считает, что это неправильно. Он выступает за изменение закона - чтобы разрешение на это давала республиканская комиссия по делам несовершеннолетних. Ребенок должен социализироваться только в школе, дети на семейном образовании учатся хуже, подчеркнул он, правда, не приведя никаких данных. Возможно, уход на семейное образование связан с качеством обучения в школе.

В целом по России, по оценке "Родной школы", не хватало бы около 550 тыс. учителей, если бы они работали на одну ставку.

Теги: учителя, школа


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