Черчесов перестал тренировать сборную Казахстана по футболу
Футболист Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу. Он пробыл на этом посту меньше года.
Трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному решению сторон. Под руководством Черчесова национальная команда провела шесть матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала одно очко, сыграв вничью со сборной Норвегии, сообщает Казахстанская федерация футбола.
Ранее, в бытность футболистом, Черчесов выступал за такие клубы, как "Спартак" (Орджоникидзе), "Спартак" (Москва), "Локомотив" (Москва) и "Динамо" (Дрезден). В качестве тренера работал в таких российских командах, как "Спартак" (Москва), "Жемчужина", "Терек", "Амкар", "Динамо" Москва. Также Станислав Черчесов возглавлял польскую "Легию", сборную России и венгерский "Ференцварош". В 2016-21 гг. Черчесов тренировал сборную России по футболу, потом трудился в венгерском "Ференцвароше". В июле 2024 г. стал главным тренером футбольной сборной Казахстана.