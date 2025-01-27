27 Января 2025
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Фото: rfs.ru

Черчесов перестал тренировать сборную Казахстана по футболу

Футболист Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу. Он пробыл на этом посту меньше года.
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Трудовое соглашение расторгнуто по обоюдному решению сторон. Под руководством Черчесова национальная команда провела шесть матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала одно очко, сыграв вничью со сборной Норвегии, сообщает Казахстанская федерация футбола.

Ранее, в бытность футболистом, Черчесов выступал за такие клубы, как "Спартак" (Орджоникидзе), "Спартак" (Москва), "Локомотив" (Москва) и "Динамо" (Дрезден). В качестве тренера работал в таких российских командах, как "Спартак" (Москва), "Жемчужина", "Терек", "Амкар", "Динамо" Москва. Также Станислав Черчесов возглавлял польскую "Легию", сборную России и венгерский "Ференцварош". В 2016-21 гг. Черчесов тренировал сборную России по футболу, потом трудился в венгерском "Ференцвароше". В июле 2024 г. стал главным тренером футбольной сборной Казахстана.

Теги: Станислав Черчесов, футбол, Казахстан


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Ранее 03.06.2024 13:51 Мск Черчесов стал тренером национальной футбольной сборной Казахстана

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