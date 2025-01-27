Евросоюз решил продлить санкции против России

Страны Евросоюза договорились о продлении антироссийских санкций. Ранее возражавшая против этого Венгрия присоединилась к остальным.

Венгрия снимает возражения против этого решения в обмен на предоставление со стороны ЕС гарантий энергобезопасности, приводит ТАСС данные Bloomberg.

Ранее стало известно, что в России могут начать конфискацию имущества граждан и организаций из стран, участвовавших в заморозке российских активов. Перечень имущества, подлежащего передаче в госсобственность, составит правительственная комиссия по иностранным инвестициям. Решение об изъятии будет принимать Арбитражный суд. Проект соответствующего закона уже согласовали с ЦБ, Минфином, Минэком и МИДом.