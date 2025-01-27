ФАС обязала "Просвещение" перевести в бюджет 2 млрд рублей незаконного дохода

ФАС России обязала издательство "Просвещение" перечислить в бюджет незаконно полученный доход в объеме более 2 млрд рублей.

В ведомстве заявили, что "Просвещение" занимает доминирующее положение на рынках издания школьных учебников по предметным линиям "русский язык", "история" и "биология".

"Компания установила монопольно высокие цены на школьные учебники", - сообщила пресс-служба ФАС.

Организации выдали предписание о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере 2,03 млрд рублей.

В мае прошлого года стало известно, что после вмешательства ФАС издательство "Просвещение" нашло возможности снизить цену на единый учебник по обществознанию в четыре раза. Изначально заявлялась стоимость в 900 руб., но в итоге школы будут закупать его по 209 руб. В августе ФАС возбудила второе дело в отношении издательства "Просвещение" – из-за стоимости учебников по истории.