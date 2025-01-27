В Полевском возле больницы нашли насмерть замерзшего пациента

В Полевском из больницы сбежал пациент, чье тело наутро нашли возле стен медучреждения. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и паблики.

Как передает Telegram-канал "Полевской трубач", трагедия произошла еще 17 января. Мужчина 1973 г.р. был госпитализирован в местную ЦГБ с травмой голени. В эту же ночь, по неизвестной причине, пациент решил сбежать из больницы. Как именно он это сделал, история умалчивает.

Уже на следующее утро в 06.00 тело мужчины было обнаружено у стен травматологического отделения. Предположительно, свердловчанин мог замерзнуть насмерть.

Накануне.RU обратилось в региональное СКР за комментарием.