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Фото: скриншот с видео &quot;Kamchatka live&quot;

Дрейфовавший на катамаране в Охотском море мужчина признал, что нарушил закон

Михаил Пичугин, более двух месяцев дрейфовавший на катамаране в Охотском море, признал, что нарушил закон. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Назаров.

Он уточнил, что обвинение Пичугину еще не предъявили, меру пресечения также не избрали. По делу идет следственная проверка.

Ранее СМИ писали, что Пичугин стал подозреваемым в уголовном деле по части статьи "Нарушение правил эксплуатации водного транспорта". Выяснилось, что он не имел права как владелец судна совершать многокилометровое путешествие от берега.

Напомним, 15-летний подросток и двое взрослых мужчин пропали в начале августа 2024 года. Они совершали самостоятельное путешествие по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 46-летнего Михаила Пичугина нашли в Охотском море 14 октября живым через 67 дней. Его брат и племянник погибли.

Туристов начали искать 9 августа. В поиске задействовали вертолеты Ми-8 и "Робинсон", группу государственной инспекции по маломерным судам. Вылет Ми-8 перенесли из-за плохих погодных условий. С 23 по 26 августа поиски не вели из-за неблагоприятной погоды. Их возобновили 10 сентября. 15-го числа поиски остановились, но следственные действия продолжались. Лодку случайно обнаружило рыболовецкое судно только в середине октября.

Теги: пичугин, охотское море, катамаран


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