Социальные выплаты в России вырастут на 9,5% с 1 февраля

Постановление об индексации социальных выплат на 9,5% с 1 февраля подписал сегодня председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Ранее мы сообщали, что более 40 социальных пособий, выплат и компенсаций будут проиндексированы на 9,5% с 1 февраля. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В обновленный список теперь вошли выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы, ежемесячные пособия Героям СССР, Героям РФ, ветеранам боевых действий, в числе которых и участники спецоперации, а также выплаты гражданам, пострадавшим от радиации и другие.

Например, в Социальном фонде уже стартовал перерасчет страховых пенсий. Новая сумма придет всем 39 млн пенсионеров точно в срок, плюс - доплата за январь. Для этого из бюджетов фонда и России будет направлено порядка 300 млрд рублей.