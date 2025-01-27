Путин "сердечно поздравил" Лукашенко с переизбранием

Президент России Владимир Путин "сердечно поздравил" своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы государства. В опубликованной Кремлём поздравительной телеграмме говорится, что убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о высоком политическом авторитете Лукашенко, а также о несомненной поддержке населением его курса.

Путин уверен, что он и Лукашенко продолжат тесную совместную работу по развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества, повышению эффективности институтов Союзного государства и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

"Как условились, жду Вас в скором времени в Москве", - уточнил Путин.

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, предварительно, победил на выборах президента: за него проголосовало 86,82% избирателей.