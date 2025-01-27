Свердловский облсуд начинает рассматривать дело "смотрящего" за Артемовским

Свердловский областной суд приступает к рассмотрению уголовного дела Сергея Хитрика.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, следствие считает Хитрика "смотрящим" за Артемовским. Органами предварительного расследования он обвиняется по целому ряду статей УК: в занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательствах и разбое.

Завтра, 28 января, начинается рассмотрение дела по существу. Приговор Сергею Хитрику будет оглашен позже.

Напомним, что с прошлого года Свердловский областной суд рассматривает дело Давида "Грузина" Жоржоладзе, которого называют "смотрящим" за Слободо-Туринским районом. Ему вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство.