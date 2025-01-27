В США предложили наказывать страны, отказавшиеся принимать назад своих граждан

В Конгрессе США придумали, как можно наказать страны, которые не хотят принимать своих же граждан, высланных из США. По этому поводу высказался спикер палаты представителей Майк Джонсон.

По его словам, Конгресс полностью готов вводить санкции и принимать другие меры против тех стран, которые отказываются сотрудничать или выполнять требования по приёму своих граждан, депортируемых из США в рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией, пишет РИА Новости.

Ранее выяснилось, что США могут отправить солдат и бронетехнику, включая бронированные машины Stryker, на границу с Мексикой. Цель – усиление мер безопасности. Речь идёт о развертывании до 2,5 тыс. морских пехотинцев и бригады механизированной пехоты из 4-й пехотной дивизии в Колорадо, а также подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии из Северной Каролины.