"У Зеленского нет шансов избежать переговоров"

Турецкая проправительственная газета Hürriyet выразила мнение, что у украинского лидера Владимира Зеленского нет шансов избежать переговоров с Россией по поводу завершения конфликта.

Президенту Турции Реджепу Эрдогану может быть отведена роль посредника по урегулированию конфликта, пишет РИА Новости.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп поручил устроить ему телефонный звонок с Владимиром Путиным в первые дни после своей инаугурации. Одной из главных тем станет обсуждение возможной личной встречи двух президентов в ближайшие месяцы для урегулирования конфликта на Украине.