В Нижневартовске подрались школьники: одному пришлось вызывать "скорую"

В нижневартовской школе подрались ученики, одному из них пришлось вызывать "скорую помощь", сообщает телеканал N1.

Инцидент произошел в школе №10.

В администрации города сообщили, что один обучающийся получил телесные повреждения. Медицинским работником оказана первая медицинская помощь (приложен холод к месту покраснения). Была вызвана "скорая помощь", организовано оповещение родителей. С обучающимися проведена профилактическая беседа о правилах бесконфликтного общения. Запланирован разбор ситуации с приглашением родителей.