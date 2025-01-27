Стали известны подробности 100-дневного плана Трампа по урегулированию украинской проблемы

Украинские издание "Страна" опубликовало основные положения 100-дневного плана президента США Дональда Трампа. Утверждается, что в политических и дипломатических кругах Украины он активно обсуждается, хотя глава офиса Зеленского Андрей Ермак это опровергает.

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Вначале Трамп планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, затем обсудить его с киевскими властями. В случае нахождения точек соприкосновения Зеленский должен будет отменить свой указ о запрете вести переговоры с Россией. Далее Трамп встретится с Путиным и Зеленским, а на встрече или встречах утвердят план и поручат его выполнение специальным уполномоченным.

С 20 апреля, когда отмечается Пасха, планируется объявить перемирие, причем украинские войска должны покинуть Курскую область. А в конце месяца нужно провести Международную мирную конференцию при посредничестве США, Китая, ЕС и стран Глобального Юга. Она примет декларацию о завершении военного конфликта. А Украина уже не будет продлевать военное положение после 9 мая, когда истекает срок предыдущего. В августе-октябре на Украине должны пройти президентские, парламентские и местные выборы.

Основные пункты мирного соглашения таковы. Украина отказывается от вступления в НАТО, а НАТО закрепляет запрет принимать Украины. При этом Украину примут до 2030 года в ЕС, который будет ее восстанавливать. Украина не сокращает численность армии, которую США будут модернизировать, но отказывается от любых попыток вернуть территории, вернувшиеся в состав России, хотя и не признает их утрату. Также прекращаются гонения на Церковь и русский язык, на все пророссийские партии.

С России снимут часть санкций сразу, а часть - в течение нескольких лет. Также США готовы снять все ограничения на импорт российских энергоносителей в ЕС. Но их обложат специальной пошлиной, средства от которой направят на восстановление Украины.

Этот план официально никто не подтверждал. Вполне вероятно, что он существует, но лишь в качестве устных обсуждений.

У плана есть проблемные места. Так, в нем ничего нет о судьбе территорий России, которые пока оккупированы Украиной.

В России в целом скорее скептически оценивают намерения Трампа урегулировать конфликт, отмечая, что Россию вероятные предложения Трампа не устроят. Политолог Сергей Марков считает сам план реальным, но крайне невыгодным для нас, потому что в нем нет важнейших условий мира: денацификации и демилитаризации Украины.

"Этот план - это вариант Минска-3. То есть это просто пауза перед новой большой войной", - пишет эксперт.