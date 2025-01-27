Защитить Грузию от России попросила США Зурабишвили

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила команду Дональда Трампа защитить Грузию от России. Об этом сообщает издание The Hill, пишет Газета.

Бывший президент Грузии, находящаяся в США, использует личные связи, чтобы получить доступ к президенту США. Попасть к администрации бывшего президента Джо Байдена было сложно из-за того, что она жестко придерживалась протокола.

Идея Зурабишвили заключается в том, что США должны оказать давление на Россию, которая якобы использует Грузию "как игровую площадку". По словам экс-президента, она сообщила Трампу, что ее страна представляет стратегически важный регион, который Вашингтон не должен забывать.

"Я ожидаю, что Америка почувствует себя вовлеченной в этот регион, потому что в противном случае она приведет этот регион к России и Китаю", — сказала Зурабишвили.

Ранее Зурабишвили собралась продолжить управлять страной.

"Я хочу обратиться к вам из нового офиса, который является продолжением дворца Орбелиани… (президентский дворец) Здесь продолжаются функции президента", - приводит РИА Новости слова Зурабишвили, сказанные на брифинге.

В декабре 2024 г. кандидат от "Грузинской мечты" Михаил Кавелашвили набрал необходимое для победы на выборах президента количество голосов. За него высказалась большая часть выборщиков. Он сменил Зурабишвили на посту президента Грузии.