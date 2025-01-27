27 Января 2025
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Фото: instagram.com/morgen_shtern (&quot;Инстаграм&quot; признан экстремистским и запрещен в РФ)

Моргенштерн* объявлен в розыск за нарушение закона об иноагентах

Рэпер Алишер Моргенштерн* объявлен в розыск в рамках предварительного следствия по уголовному делу о нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Адвокат Сергей Жорин не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Он заявил, что оснований для розыска его подзащитного не было, так как он от следствия не скрывается. "Его местонахождение следователю известно: Алишер в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял", - сказал защитник.

Уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах было возбуждено против рэпера в сентябре прошлого года.

Ранее суд арестовал имущество Алишера Моргенштерна*. Ему запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями.

Моргенштерна* признали иностранным агентом летом 2022 года. Минюст указывал, что рэпер получал иностранное финансирование из Израиля и Украины. Кроме того, в отношении Моргенштерна* возбуждено несколько дел о пропаганде наркотиков. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн* в интернете торгует наркотиками. После этого обвинения рэпер покинул Россию.

* признан в РФ иноагентом

Теги: моргенштерн, розыск, иноагент


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