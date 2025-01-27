В "Уралуправтодоре" отрицают, что в отношении начальника ФКУ ведутся следственные действия

В ФКУ "Уралуправтодор" опровергли информацию об обвинении начальника учреждения Андрея Жукова во взяточничестве и возбуждении в отношении него уголовного дела.

"В данное время начальник ФКУ "Уралуправтодор" Андрей Жуков находится при исполнении служебных обязанностей, никакие следственные действия в отношении него не ведутся", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе компании, назвав ранее появившуюся в сети информацию недостоверными данными.

Отметим, что о возбуждении уголовного дела в отношении начальника ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" Федерального дорожного агентства" сообщает управление СКР по Ивановской области. По версии следствия, два представителя организации, осуществляющей деятельность по строительству и ремонту дорог в Ивановской области и более чем в 10 регионах РФ, передали начальнику ФКУ "Уралуправтодор" взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера - производство ремонтных работ в комплексе строений в Ивановской области на общую сумму не менее 12 млн рублей.

В пресс-службе ведомства сообщают, что в отношении двух взяткодателей возбуждено уголовное дело ч.5 ст. 291 УК РФ - дача взятки в особо крупном размере. Им уже предъявлено обвинение и определена мера пресечения в виде заключения под стражу.

"В отношении должностного лица Федерального дорожного агентства возбуждено уголовного дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Преступление выявлено и пресечено сотрудниками ФСБ России совместно с УФСБ России по Ивановской области", - рассказали в СКР, добавив, что в коммерческой организации были проведены обыски.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе СКР, речь действительно идет не о Жукове, а о бывшем начальнике ФКУ "Уралуправтодор". О ком именно, следователи пока не раскрывают.