Shot: ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Тверской области

Украинские БПЛА, по предварительным данным, попытались атаковать нефтебазу в Тверской области, сообщает Shot.

Местные жители минувшей ночью слышали характерный звук летящего беспилотника. По информации телеграм-канала, система ПВО уничтожил воздушную цель.

По словам губернатора региона Игоря Рудени, пострадавших граждан и разрушений в результате отражения атаки БПЛА нет.

Ранее Минобороны России сообщило о 32 беспилотниках, сбитых за ночь над различными регионами. Один из них уничтожен над Тверской областью.