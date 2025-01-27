В Екатеринбурге молодежь избила подростков и заставила извиняться: в деле разбирается СК

Следственный комитет разбирается в ситуации с избиением подростков в Екатеринбурге. Будет возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из социальных медиа стало известно, что в одном из районов столицы Урала участники молодежной группы избили подростков, которые заступились за свою несовершеннолетнюю знакомую. Затем избитых ребят под угрозой применения оружия заставили извиняться.

По данному факту СК России по Свердловской области проводилась проверка по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Когда о ситуации узнал глава СКР Александр Бастрыкин, то поручил возбудить уголовное дело и доложить об уже установленных обстоятельствах.

В конце прошлого года сообщалось, что на Урале силовики разбираются с бандой подростков, которую возглавляет 13-летняя девочка. Речь тогда шла об одном из поселков Артемовского городского округа. Сообщалось, что группа подростков, живущих в поселке, применяет психологическое и физическое насилие к другим ребятам, которые не поддерживают с ними дружеских отношений.