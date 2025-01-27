Более трети работодателей в России столкнулись с усилением текучести кадров

Более трети компаний в России по итогам 2024 года зафиксировали усиление текучести кадров.

Таковы результаты опроса, проведенного аудиторско-консалтинговой компанией Kept. Как оказалось, 40% респондентов отметили такую тенденцию среди квалифицированных сотрудников. Почти столько же работодателей говорят об учащении увольнений рабочего персонала и начинающих специалистов (37 и 36% соответственно). Самые низкие показатели у руководителей и топ-менеджмента. При этом работодатели преимущественно отмечают сохранение "текучки" этих категорий сотрудников, снижение числа увольнений зафиксировали только 14 и 11% соответственно.

56% участников исследования называют себя крупными предприятиями, 32% – средними, еще 10% – малыми или микропредприятиями, сообщают "Ведомости".

Напомним, за последние три года 38% граждан России освоили новую специальность. Чаще всего другую профессию с 2022 по 2024 год выбирали автомойщики, курьеры, швеи, режиссеры и технические директора.