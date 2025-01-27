ЦБ РФ сохранил ключевую ставку из-за снижения кредитов бизнесу в 1,5 раза

Центробанк России в декабре 2024 года сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых из-за того, что кредитование бизнеса упало в прошлом ноябре в 1,5 раза — до 5,8 трлн руб.

Об этом говорится в материалах регулятора. Объясняя решение сохранить ставку, глава Банка России Эльвира Набиуллина 20 декабря заявляла, что темпы роста кредитования "значительно замедлились". По ее словам, рост общего кредитного портфеля значительно замедлился. При этом впервые за долгое время темпы роста корпоративного кредитного портфеля снизились.

Как заявил председатель комитета "Опоры России" по финансовым рынкам Павел Самиев, по ходу повышения ключевой наблюдался отложенный эффект — сначала юрлица-резиденты и ИП брали деньги в банках, но последующий рост стоимости кредита охладил их интерес.

Также повлияли требования банков к заемщикам. Финансовые организации понимают, что "дорогие" деньги создают повышенные риски дефолта, сообщают "Известия".

Тем временем, экономика России стоит перед угрозой масштабного скачка корпоративных банкротств. Наиболее сложное положение у компаний инвестиционного технологического ядра экономики. Долговая нагрузка предприятий выросла в прошлом году из-за высокой ключевой ставки.