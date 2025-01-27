Наркодилеры нанимают школьников младше 16 лет для работы закладчиками

В России магазины, занимающие основные позиции на наркорынке, начали масштабную рекрутинговую кампанию по привлечению подростков.

В качестве закладчиков теперь нанимают школьников от 14 до 16 лет. Злоумышленники покупают данные о пользователях крупных чат-ботов в Telegram, затем делают рекламную рассылку по базе контактов. Количество пользователей, которые могли получить объявления, превышает миллион. Кроме того, спам-рассылки делают среди рекламных агентств даркнета, которые размещают информацию в Telegram.

В объявлениях о найме продавцы наркотиков указывают отметку "14+" либо пишут, что принимают на работу с любого возраста. Нанимая на работу несовершеннолетних, владельцы наркошопов хотят уменьшить кадровый голод. Согласно законодательству РФ, такие лица не привлекаются к уголовной ответственности за сбыт запрещенных веществ.

В последние месяцы задержания малолетних происходили неоднократно, сообщают "Известия".

Ранее в Москве два учителя наказаны за распространение наркотиков.