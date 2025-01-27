Граждане России нашли новый способ обналичивать маткапитал

Россияне нашли новый способ обналичивать материнский капитал.

Они стали чаще направлять его на накопительную пенсию. В 2024 году власти разрешили гражданам получать остаток сертификата до 10 тыс. руб. в виде единовременной выплаты. Речь идет о неиспользованных средствах маткапитала, которые остались после того, как большая их часть была потрачена, например, на ипотеку или образование. По словам экспертов, люди, у которых на счету была сумма сверх положенного для вывода (больше 10 тыс.), придумали способ забрать деньги.

Если у гражданина на счету осталось, например, 11 тыс. руб., то 1 тыс. из средств сертификата он направлял на накопительную пенсию, а оставшиеся 10 тыс. выводил. Как следует из доклада Счетной палаты об исполнении бюджета Соцфонда, в прошлом году вдвое больше россиян направляли средства маткапитала на накопительную пенсию.

Такая схема способствует сохранности этих средств и получению выплат. Людям хочется получить деньги наличными сейчас, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России сроки рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала и сроки вынесения решения по такому заявлению сократят с 10 до 5 рабочих дней.