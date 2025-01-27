Отражена атака БПЛА на Белгородскую область и Крым

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью и Крымом.

Как сообщает Минобороны РФ, 26 января с 16:00 до 18:00 мск пять беспилотников Вооруженных сил Украины сбиты над территорией Белгородской области и два – над территорией Крыма.

За ночь 26 января российские силы ПВО сбили 15 беспилотников ВСУ. Восемь дронов сбиты над территорией Рязанской области, шесть – над Курской и один – над Белгородской.

Напомним, 24 января пожар разгорелся после падения обломков уничтоженных беспилотников на территории Ново-Рязанской ТЭЦ и нефтезавода в Рязанской области. Губернатор Малков сообщил, что в результате атаки произошел пожар в одном из частных домов, который был быстро ликвидирован.