На Украине заявили об отсутствии планов по завершению конфликта за 100 дней

Никаких планов урегулирования конфликта на Украине за 100 дней не существует.

Как заявил в Telegram глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, они есть только в медийном пространстве.

"Под это маскируют лишь вбросы", – заявил он.

21 января помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам разговора президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по видеосвязи сообщил, что Вашингтон пока не выступал с конкретными предложениями об организации телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.