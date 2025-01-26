Часть мазута из потерпевших крушение танкеров попала на труднодоступные берега

Часть мазута из танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", потерпевших крушение в Черном море, попала на труднодоступные скалистые берега. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Отмечается, что попасть туда можно только со стороны моря.

Спасатели Морспасслужбы ежедневно на легких катерах высаживают береговые аварийные партии для очистки берега от мазута, говорится в Telegram-канале оперштаба. Осуществляется ручной сбор разлившегося топлива, затем весь собранный мазут на тех же катерах передают на берег для утилизации. Испачканные мазутом камни и скалы обрабатывают биосорбентом.

25 января вице-премьер Виталий Савельев сообщил о том, что специалисты "Морспасслужбы" завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера "Волгонефть-239". Начата зачистка танков для разделки и дальнейшей утилизации.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря.