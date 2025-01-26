26 Января 2025
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Фото: kp.ru, Артем Килькин

Латвия отказалась содействовать в выдаче Смольянинова*

Российские следователи в 2024 году получили отказ от коллег из Латвии в установлении местонахождения актера Артура Смольянинова* и содействии в его выдаче. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В материалах дела говорится, что следствие выяснило, где скрывается обвиняемый. Поэтому, как считает защита, объявление актера в международный розыск является чисто формальным решением.

СК продлил на три месяца срок предварительного следствия по делу Смольянинова* - до 26 апреля 2025 года.

Актеру заочно предъявлено обвинение в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды в сети, а также распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц.

Звезда фильма "9 рота" активно выступал против спецоперации на Украине, после чего уехал за границу. В мае 2023 года Смольянинова* включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В реестр иноагентов его внесли в январе 2023 года.

В октябре 2022 года суд в Москве оштрафовал актера на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Поводом для составления протокола стали высказывания артиста о спецоперации, произнесенные во время видеоинтервью. Согласно экспертизе, Смольянинов* характеризовал "действия Вооруженных сил РФ как захватнические и связанные с геноцидом".

* включен Минюстом в реестр иноагентов

Теги: артур смольянинов, латвия


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