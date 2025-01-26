ВСУ снова попытались атаковать НПЗ в Рязанской области

Украинские БПЛА в ночь на 26 января пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Рязани, пишет Mash.

Как рассказали местные жители, около часа ночи было слышно около десяти взрывов в районе села Дядьково.

Губернатор региона Павел Малков заявил, что средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, 24 января пожар разгорелся после падения обломков уничтоженных беспилотников на территории Ново-Рязанской ТЭЦ и нефтезавода в Рязанской области. Губернатор Малков сообщил, что в результате атаки произошел пожар в одном из частных домов, который был быстро ликвидирован.