Игорь Бабушкин проверил ход строительства Центра водных и гребных видов спорта в Астрахани

В прошлом году в Астрахани возобновили строительство Центра водных и гребных видов спорта. Сегодня на стройплощадке побывал с рабочим визитом губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Работы на объекте активно идут. По всем существующим зданиям уже проведена экспертиза. В этом сезоне в планах построить трибуны на 500 мест, судейскую вышку, уникальный для региона гребной бассейн, где спортсмены смогут заниматься круглый год, два гостиничных корпуса и приступить к благоустройству набережной", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор.

Территория комплекса занимает около 16 гектаров. Всего здесь расположатся 8 объектов, в том числе многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс, три корпуса гостиницы, медцентр, хозблок с эллингами. Помимо этого, предусмотрено большое количество плоскостных спортивных сооружений. Полностью сдать объект подрядчик должен к концу 2026 года.

"На базе центра подготовку смогут проводить по всем видам гребли, а также по баскетболу, гандболу, волейболу, теннису, легкой атлетике и футболу. Комплекс позволит проводить соревнования как на областном, так и на всероссийском уровне", - отметил Игорь Бабушкин.