В день открытия первого фиджитал-центра в Кирове прошли состязания среди студентов и школьников

В Кирове сегодня открылся первый фиджита-центр, он расположен в микрорайоне Чистые Пруды. В России это десятый такой объект. Кировский фиджитал-центр создан в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт».

И уже сегодня здесь прошли первые соревнования среди студентов и школьников, увлекающихся компьютерными баталиями.

Старт соревнованиям дал губернатор Кировской области Александр Соколов. Он отметил, что такие центры разрушают сложившиеся в обществе стереотипы о компьютерных играх. Теперь молодым людям не нужно выбирать между компьютером и занятиями спортом. Они могут гармонично сочетать оба направления.

"Это спортплощадка нового поколения, во многом уникальная. В здании оборудована зона игровых компьютеров и виртуальной реальности. А рядом уличные спортивные площадки для игры в мини-футбол, стритбол, воркаут. Это делает спорт разнообразным и интересным. Уже сейчас видно, что такие объекты молодежи интересны — сегодня в центре прошли первые соревнования, которые собрали большое количество спортсменов", - сказал Александр Соколов.

В знаковом мероприятии также принял участие вице-президент Всероссийской федерации фиджитал спорта Левон Бакунц. На открытии присутствовали ректоры вузов региона и кировские фиджитал-спортсмены.

В фиджитал-центре спортсмены смогут продемонстрировать свои навыки как в виртуальных, так и в реальных игровых процессах, что делает спортивные занятия разнообразными. В центре создана вся необходимая инфраструктура – оборудованы зоны игровых компьютеров, игровых приставок, виртуальной реальности и ритм-симулятора (Just Dance).

Рядом размещены уличные спортивные площадки. Объект подключен к облачной платформе «Мой фиджитал» - системе управления фиджитал-центрами с мобильным приложением. Платформа объединяет созданные фиджитал-центры в единую экосистему и предоставляет пользователям возможность создавать свой уникальный профиль с индивидуальным рейтингом спортсмена, удаленно бронировать площадки и зоны, участвовать в турнирах.

В фиджитал-центре Кирова есть все возможности для проведения соревнований, есть возможность организовывать тренировочный процесс по более чем 20 спортивным дисциплинам: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, двоеборье - тактическая стрельба, ритм-симулятор, компьютерный спорт, спортивное программирование.

Предполагается организация секций по занятию фиджитал-спортом. Важно отметить, что центр будет открыт для свободного посещения. Открытие фиджитал-центра — это еще один шаг к созданию тренда на здоровый и активный образ жизни молодежи региона.