Завершена откачка мазута из "Волгонефть-239"

Вице-премьер Виталий Савельев сообщил о том, что специалисты "Морспасслужбы" завершили откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера "Волгонефть-239". Начата зачистка танков для разделки и дальнейшей утилизации.

19-25 января из танкера в битумовозы было откачано 1 тыс. 488 т мазута. После этого он перегружен в 20 железнодорожных цистерн, пишет пресс-служба Правительства России.

На данный момент 280 га побережья, пострадавшего из-за разлива мазута в Керченском проливе, подлежит восстановлению. Предварительные данные представил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, точную площадь можно будет назвать позднее, когда все выбросы мазута прекратятся. Краевые власти разрабатывают проектную документацию, готовясь к постепенному восстановлению побережья. Подготовить ее должны до 1 сентября, после чего встанет вопрос о финансировании.