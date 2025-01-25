ХАМАС освободило в Газе четверых заложников

В Израиле подтвердили факт освобождения движением ХАМАС четверых заложников в секторе Газа.

Речь идёт о четырёх женщинах – Даниэлле Гильбоа, Нааме Леви, Карине Алиев, Лири Альбаг, сообщает в своём telegram-канале армия обороны Израиля.

Ранее посол Израиля в России Симона Гальперин привела детали сотрудничества своей страны с Россией по теме освобождения из плена ХАМАС выходца из Донбасса Максима Харкина и еще двух заложников, не имеющих российского гражданства.