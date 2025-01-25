На Украине 18-25-летним могут начать предлагать военные контракты

На Украине уже в ближайшие дни могут предложить изменения в законодательство о призыве в армию 18-25-летних парней, которые сейчас не подлежат мобилизации.

Речь идёт о добровольном заключении такими людьми контракта. Он будет включать финансовые и другие поощрения, приводит РБК данные советника военного департамента офиса президента Украины Николая Щура.

Киевский политолог Вадим Карасёв ранее заявил: если украинский режим снизит возраст мобилизации до 18-20 лет, что, как ожидается, произойдет в ближайшее время, украинским женщинам придётся искать себе спутников жизни либо даже половых партнеров среди мигрантов или за границей.

Карасёв рассказал, что читал книжку одного шведа, который описывал Германию 1945-46 гг. Автор видел многих женщин на вокзалах с пьяными неграми или в барах с американскими солдатами. Потому что немецких мужчин почти не было. Украину ожидает что-то подобное, причем непонятно, ради чего это делается, недоумевает Карасев.