Чемезов: Серийное производство МС-21 начнётся в 2026-ом

Руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, когда начнётся серийное производство самолёта МС-21.

"За этот год, я надеюсь, мы завершим все (сертификационные) полеты. И, начиная со следующего года, уже будет серийное производство", - цитирует "Интерфакс" Чемезова.

Ранее сообщалось, что производство самолета МС-21, которое должно было начаться в 2017-м, не начнется даже в 2024-м. Оно снова переносится. Это при том, что до 2030 г. только "Аэрофлоту" "Ростех" намеревается поставить сотню МС-21.