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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Выборы президента Белоруссии состоятся только на территории страны

Уже завтра, 26 января, в Белоруссии выберут президента. Голосование состоится только на территории страны, то есть если гражданин Белоруссии хочет проголосовать, но живёт за рубежом, он должен приехать на родину.

Такое решение объяснили "отсутствием мер безопасности на участках, которые ранее создавались на территории других государств", а также сокращением белорусского дипломатического состава в некоторых странах. При этом действующий лидер Александр Лукашенко считает, что выборы должны быть праздником, а не шоу, где стреляют в ухо или голову, пишет РБК.

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 г. Если прогуливаться по городам страны (например, Минску или Могилёву), можно увидеть такие информационные баннеры, которые напоминают о важном для белорусов событии.

Баннер о выборах в Республике Беларусь(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: Белоруссия, выборы, президент


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