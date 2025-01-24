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Происшествия Центральный ФО Курская область
Фото: Накануне.RU

В Курске заключили под стражу третьего обвиняемого по делу о защитных сооружениях

Ленинский районный суд города Курска избрал меру пресечения директору "Торговый дом Курск" денису Федорову, обвиняемому в хищении средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений на территории региона, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

По версии следствия, Федоров в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил хищение в сумме более 43,5 млн руб. Суд отправил его под стражу на два месяца.

Ранее суд в Курске арестовал на два месяца бывшего заместителя генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Игоря Грабина. Он обвиняется в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений. Также меру пресечения в виде заключения под стражу тот же суд избрал в отношении гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина.

Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Теги: курская область, защитные сооружения, корпорация развития


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