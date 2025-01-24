24 Января 2025
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Политика Костромская область
Фото: Накануне.RU

Комплекс системных мер обеспечил в Костромской области сдерживание инфляции на уровне ниже среднероссийской

Годовая инфляция по Костромской области в декабре 2024 года составила 9,45%. Такие данные приводят специалисты регионального отделения Центробанка. Уровень инфляции в регионе сложился ниже уровня инфляции в Центральном федеральном округе (9,92%) и России в целом (9,52%).

По данным департамента экономического развития Костромской области, в целом в 2024 году в регионе удалось сдержать инфляцию на среднероссийском уровне, а по некоторым позициям и ниже.

Такой эффект удалось достичь благодаря мерам по развитию многоформатной торговли, которая обеспечила присутствие на потребительском рынке региона не только федеральных, но и региональных участников.

Так, в Костромской области на данный момент работает более 350 магазинов сетевой торговли, их доля на рынке составляет 38%. На основные позиции социально-значимых товаров торговая наценка не превышает 10%, а во многих случаях стремится к нулю.

«Сегодня мы инициируем соглашения с торговыми предприятиями о дальнейшем сдерживании наценки на товары первой необходимости и популяризации местных товаропроизводителей. Наличие на полках широкого ассортимента продукции костромских производителей также положительно влияет на сдерживание инфляции. Местный продукт широко представлен и в формате фирменной нестационарной торговли (павильоны, киоски). Четыре сотни ярмарок, проведенных в 2024 году, позволили костромичам приобретать продукцию костромских аграриев по ценам производителей», - отмечают в департаменте.

Магазин в Севастополе(2024)|Фото: Накануне.RU

В процессе сдерживании роста цен значительную роль играет господдержка предприятий АПК. Более 500 млн рублей, выделенных костромским производителям из областного бюджета, позволили существенно оптимизировать себестоимость производства и предлагать продукт по более выгодным для потребителя ценам.

Ведущие предприятия региональной пищевой промышленности, в том числе, мясопереработчики, активно участвуют в национальной проекте «Производительность труда», что помогает оптимизировать затраты и, соответственно, сохранять отпускную цену на конкурентном уровне.

«В целом, немалый рост инфляции компенсирован опережающим ростом заработных плат жителей региона. По данным статистического наблюдения средняя заработная плата за последний отчетный период прошлого года увеличилась на 20,5%, а в реальном исчислении, то есть за вычетом инфляционной составляющей, на 11%» , - прокомментировали в профильном департаменте.

Теги: инфляция, доступность товаров, господдержка предприятий апк


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