Эстонская православная церковь сменит название

Озвучено новое название Эстонской православной церкви. Формулировку объявил викарий Таллинской епархии ЭПЦ, епископ Тартуский Даниил.

"Мы подали заявление на регистрацию нового названия – Эстонская христианская православная церковь. Этот шаг ещё больше подчеркивает местную идентичность церкви", - приводит ТАСС слова владыки.

Ранее Эстонская православная церковь убрала из своего названия упоминание о Московском Патриархате (МП). Отмечалось, что Собор принял новую редакцию ЭПЦ, в которой закрепляется самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских, то есть фактически объявлена полная независимость от РПЦ.