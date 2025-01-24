В одном из районов Кубани завершили очистку берега Азовского моря от мазута

В Славянском районе Краснодарского края завершили очистку берега Азовского моря от выбросов мазута, сообщили в оперативном штабе региона.

Группы мониторинга утром 24 января обследовали побережье пешком, акваторию - на катерах. Новых выбросов и нефтепродуктов в воде не обнаружили.

В оперштабе добавили, что 23 января в районе села Ачуево было собрано 70 кг фрагментов нефтепродуктов и загрязненных водорослей. На этом уборку территории завершили.

На данный момент 280 га побережья, пострадавшего из-за разлива мазута в Керченском проливе, подлежит восстановлению. Предварительные данные представил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, точную площадь можно будет назвать позднее, когда все выбросы мазута прекратятся.

Краевые власти разрабатывают проектную документацию, готовясь к постепенному восстановлению побережья. Подготовить ее должны до 1 сентября, после чего встанет вопрос о финансировании.