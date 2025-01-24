24 Января 2025
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Фото: dumahmao.ru

В Югре добыли 13-миллиардную тонну нефти

В Югре добыта 13-миллиардная тонна нефти. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте внутренней политики Югры.

"На торжественном мероприятии, посвященном достижению нового рубежа, губернатор Югры Руслан Кухарук и ветеран нефтегазовой отрасли, работник Шаимской нефтегазоразведочной экспедиции Валентин Габов наполнили памятную бочку нефтью Шаимской группы месторождений", - говорится в сообщении.

В информационно-аналитическом управлении думы Югры, сообщили, что 24 января 2025 года войдет в историю нефтегазового комплекса России и Югры очередным нефтяным рубежом. В течение дня в Ханты-Мансийск нефтяные компании доставляют нефть разных месторождений региона и наполняют ею памятную бочку. Отметка об этом занесена в специальный журнал отбора нефти. Памятная бочка станет символом вклада каждой компании и всех югорчан в достижение очередной нефтяной вехи – 13 миллиардов тонн.

Первый миллиард тонн нефти в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре был получен в 1978 году, на это ушло почти 15 лет. Сегодня на добычу каждого нового нефтяного миллиарда уходит около пяти лет.

На памятной бочке значатся подписи заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака, ведущих экспертов и работников нефтегазовой отрасли, династии геофизиков Рещиковых из города Ханты-Мансийска. Именно с этой бочки в 2024 году начался отсчет добычи 13-миллиардной тонны югорской нефти, который официально был дан в павильоне Югры на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Подпись на бочке также оставил председатель думы Югры Борис Хохряков.

Теги: нефть, добыча, нефтегазовый комплекс


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