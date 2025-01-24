Орбан согласится на продление санкций только при выполнении Киевом трех условий

Санкции ЕС против России могут быть продлены только если Украина выполнит три условия, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, Киев должен восстановить транзит российского газа в Центральную Европу, прекратить нападения на трубопровод "Турецкий поток" и не вводить запрет на поставки российской нефти в Европу через свою территорию.

Орбан отметил, что Европа оплачивает помощь Украине, а та "мешает своими действиями". Премьер Венгрии подчеркнул, что решения Киева привели к дальнейшему росту цен на энергоносители на европейском рынке, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что у Евросоюза нет "плана Б" по вопросу продления антироссийских санкций на случай, если Венгрия решит наложить вето. Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании 24 января попытаются согласовать очередное продление на полгода экономических санкций против России.

Орбан заявлял, что со вступлением в должность вновь избранного президента США Дональда Трампа начнется новая эпоха. По его словам, пришло время "выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений".