Белоруссия готова к спокойному проведению выборов президента

Государственная система Белоруссии подготовлена к спокойному проведению выборов. Об этом сказал депутат палаты представителей Нацсобрания республики, член постоянной комиссии по международным делам Александр Шпаковский, пишут "Известия".

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Выборы пройдут 26 января.

Генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от стран Содружества Сергей Лебедев также заявил, что выборы пройдут спокойно, несмотря на возможные провокации, сообщает SPUTNIK Беларусь.

В этом году за голосованием наблюдают более 400 человек из 40 стран: из государств СНГ, Европейского союза, Африки и Азии.

Досрочное голосование на выборах главы государства началось накануне и показало высокую активность избирателей. Принять участие в избирательном процессе смогут почти 7 млн белорусов.

В стране открылись 5325 избирательных участков. Из них 207 — в больницах, санаториях, домах отдыха и других организациях здравоохранения. Отмечается, что в этот раз не будет избирательных участков за границей.

В этом году жители страны голосуют за пять кандидатов: это действующий глава государства Александр Лукашенко, председатель Либерально-демократической партии, депутат Олег Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков.

Представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил на брифинге в Киеве, что Украина заранее отказывается признавать результаты выборов в Белоруссии.