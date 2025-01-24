В Челябинске против бывшего инспектора Ростехнадзора возбудили 16 уголовных дел за коррупцию

В отношении госинспектора Челябинского отдела энергетического надзора возбуждено 16 уголовных дел за получение взяток на сумму 3 млн рублей.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, главный госинспектор Челябинского отдела энергетического надзора Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с 2014 по 2024 годы получила от директора коммерческой экспертной организации более 3 млн рублей за принуждение представителей застройщика к заключению договоров на проведение работ по оценке энергоэффективности объектов строительства.

Госслужащая была задержана еще в июле прошлого года, но тогда следствие сообщало о получении взяток на 1,7 млн рублей.

На сегодняшний день возбуждено 16 уголовных дел за взятки в значительном, крупном и особо крупном размере.