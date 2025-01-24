Песков: Москва ждет сигналов от Трампа

Президент РФ Владимир Путин готов к контакту с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще", - сказал он.

Песков добавил, что Москва проинформирует о возможном разговоре своевременно, передает РИА Новости.

Накануне Трамп снова высказался о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным "как можно скорее". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Россия еще не слышала что-то более внятное по этому вопросу от Вашингтона. Как только это произойдет, будет начата работа по согласованию графиков и организационных моментов.