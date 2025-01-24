Челябинский бизнесмен пойдет под суд за попытку дать взятку гаишнику дровами
В Челябинской области будут судить предпринимателя, который пытался отделаться от штрафа, подкупив сотрудника ГИБДД дровами.
Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, в июле 2023 года в г. Чебаркуль обвиняемый привез домой сотруднику ГИБДД два с половиной кубометра березовых дров на сумму более 8000 рублей. Это было взяткой за избежание наказания за совершенные административные правонарушения.
Чебаркульская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 69-летнего местного бизнесмена, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). В ходе следствия также был наложен арест на автомобиль Toyota RAV4.
Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.