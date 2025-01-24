В Тюменской области участникам СВО будут бесплатно изготавливать и ремонтировать зубные протезы

В Тюменской области участники СВО смогут воспользоваться новой мерой социальной поддержки, передает корреспондент Накануне.RU.

Им будут бесплатно изготавливать и ремонтировать зубные протезы. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

"Установить в отношении отдельной категории граждан из числа участников специальной военной операции меру социальной поддержки в форме бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов", — говорится в документе.

Для получения меры поддержки, бойцам СВО надо проживать в регионе не менее пяти лет на дату обращения за помощью. Воспользоваться мерой поддержки можно не чаще одного раза в три года.