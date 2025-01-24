Завершить откачку мазута из кормы "Волгонефти-239" планируют в течение двух дней

Вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что завершить откачку мазута из кормы танкера "Волгонефть-239", севшего на мель у берегов Краснодарского края, планируется до конца недели.

"В течение двух дней справимся", - сказал Савельев в ходе выездного совещания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП с танкерами. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Савельев сообщил, что всего в четырех танках кормовой части судна находилось около 1400 т мазута. На утро 23 января экспертам удалось откачать более 1100 т. После откачки мазут вывозили бетоновозами, перегружали в цистерны и доставляли железнодорожным транспортом в места утилизации.

На данный момент 280 га побережья, пострадавшего из-за разлива мазута в Керченском проливе, подлежит восстановлению. Предварительные данные представил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, точную площадь можно будет назвать позднее, когда все выбросы мазута прекратятся.