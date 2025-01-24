Россиянина могут казнить за убийство сына в Таиланде

Россиянина могут казнить за убийство 13-летнего сына в Таиланде. Как пишет SHOT, трагедия произошла в районе Суринских островов.

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45-летний россиянин Артём Б. с сыном катались на катере по экскурсионному маршруту. На борту было 30 человек. В какой-то момент мужчина выбросил парня за борт. Это подтверждают местные СМИ. Подросток попал под гребной винт, ему повредило голову.

Капитан тут же остановился и с другими пассажирами поднял его на борт. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но спасти не смогли.

По некоторым данным, мужчина состоял в отношениях с местной жительницей. Это был их совместный сын, который был гражданином Таиланда.

Очевидцы рассказали, что Артём хотел пошутить и скинул его в воду, чтобы тот сам доплыл до берега, до которого оставалось около 200 метров.

Мужчину задержали, ему предъявили обвинения в преднамеренном убийстве. За это ему грозит максимальное наказание — смертная казнь или пожизненное.

Идет следствие.