Массовые сбои произошли сегодня в работе Рунета

Массовые сбои произошли сегодня, 24 января, в работе Рунета, сообщают Известия. Многие пользователи пожаловались на проблемы при загрузке сайтов.

Читайте также: Российские пользователи отметили сбой в работе Рунета

Проблемы наблюдаются в работе Steam, Telegram, WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ), а также в ЕИС "Закупки". Таковы данные сервиса Downdetector.

Интернет не работает у "Билайна", МТС и Tele2.

Также сообщается о плохой работе "Мегафона": на сайте "сбой.рф" более 2,5 тысяч жалоб.

Вечером 14 января также возникли проблемы с доступом к сети. Они коснулись практически всех операторов и провайдеров, включая "Ростелеком", "Дом.ру", МТС, "Мегафон", "Билайн", а также затронули работу государственных сайтов. Пользователи даже сообщали о том, что помимо интернета на время полностью пропала мобильная связь. У части пользователей открывались только мессенджеры, включая Telegram и WhatsApp, а также соцсеть VK.

Операторы связи заявляли, что проблемы не связаны с их оборудованием.

Неполадки с доступом во всемирную сеть продолжились и на следующий день. 15 января скорость интернета снизилась у 3,8 млн россиян в 21 регионе. В РКН это объяснили повреждением магистрального кабеля в Татарстане в результате проведения земляных работ сторонней организацией.