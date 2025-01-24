На Южном Урале арестовали психиатра, который за взятки 5 лет держал в больнице пациентку

В Озерске Челябинской области бывшего заведующего отделением психбольницы обвиняют в получении взятки за незаконное удержание пациентки.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, психиатр в течение пяти лет, с 2016 по 2021 годы, получал деньги от жителя Сургута за то, чтобы содержать в лечебном учреждении его престарелую родственницу. За этот период врач получил не менее 882 тысяч рублей.

Дело заведено по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий). Преступление выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, сообщили в пресс-службе областного полицейского главка.

Сейчас следователи СК России решают вопрос о предъявлении обвинения, проверяют обвиняемого на другие эпизоды возможного незаконного удержания граждан в психиатрической больнице.